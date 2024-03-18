"فزعة ونجدة وعونة".. مسميات تختلف وسنابل الخير تُتَوارث بالمملكة وتمتد خارجها

وفي ذات السياق، أوضح المهتم ببرامج المسؤولية الاجتماعية هاشم العبدلي، أن الفزعة أو النجدة تتخذ أشكالًا عدة، منها الفزعة لإنقاذ الأرواح، وهي أكثر الفزعات التي تحظى بالتقدير وقت الحوادث الجلية، بغض النظر عن جنسية وهوية المفزوع له، أو إعانة بلد آخر؛ وهو ما تنتهجه الحكومة الرشيدة في مساندة الشعوب التي تأثرت بالكوارث الطبيعية من خلال تقديم الاحتياجات كافة.