ضيوف خادم الحرمين من فلسطين يرفعون أسمى آيات الشكر للملك سلمان

رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج الفلسطينيين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استضافة 1000 حاج من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى وأسرهم، سائلين الله تعالى أن يوفق هذه البلاد المباركة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وأن يوفق القائمين على هذه الأعمال لكل خير.