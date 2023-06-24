ضيوف خادم الحرمين من فلسطين يرفعون أسمى آيات الشكر للملك سلمان

رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج الفلسطينيين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استضافة 1000 حاج من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى وأسرهم، سائلين الله تعالى أن يوفق هذه البلاد المباركة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وأن يوفق القائمين على هذه الأعمال لكل خير.
وأعربت الحاجة نسرين صالح جرار عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة، مشيدة بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية من خدمات لحجاج بيت الله من حسن الضيافة والاستقبال وتوفير كل احتياجاتهم.
وأكد الحاج موسى علي عبد عبياد أن شعب المملكة والشعب الفلسطيني شعب واحد، سائلاً الله تعالى أن يوفق جميع القائمين على هذا البرنامج على ما قدموه من الحفاوة وحسن الضيافة.
وقالت الحاجة عطاف مصطفى أبو ناهية: بفضل الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قدم لنا هذه المكرمة التي لم تكن نتوقعها.