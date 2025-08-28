أرماح الرياضية تعلن عن شراكة بين نادي B_FIT وبايوفت لتعزيز خدمات الطب الرياضي والوقاية

أعلنت شركة أرماح الرياضية، المالكة والمشغلة لعلامات الأندية الرياضية B_FIT وOPTIMO، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين نادي B_FITوشركة إتمام الطبية بايوفت (BioFit)، أول مركز متخصص في الوقاية والطب الرياضي الشامل في المملكة، بهدف تقديم خدمات صحية ورياضية متكاملة لأعضاء النادي وعملاء الطرفين.
ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ فهد بن علي الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية، والدكتور رائد العرابي، المدير العام لمراكز بايوفت.
وتتيح هذه الشراكة لأعضاء نادي B_FIT الاستفادة من خدمات تشمل الفحوصات الدقيقة لتقييم صحة ولياقة الجسم، علاج الإصابات والتأهيل، وتحديد النشاط الرياضي الأنسب لكل عضو بحسب العمر والحالة الصحية، مع مزايا وخصومات خاصة.
وتنطلق المرحلة الأولى في أندية B_FIT للرجال والسيدات في الريان اعتبارًا من 1 اكتوبر 2025، مع خطط للتوسع لاحقًا لتشمل أندية أخرى، إضافة إلى عيادات أسبوعية وعيادات افتراضية للاستشارات.
وقال الأستاذ فهد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية " نعمل في B_FIT على تعزيز تجربة أعضائنا من خلال دمج خدمات الطب الرياضي مع اللياقة البدنية، بما يرفع من مستوى العناية والوقاية ويعكس التزامنا بجودة الحياة".
ومن جانبه قال الدكتور رائد العرابي، المدير العام لمراكز بايوفت " يسعدنا التعاون مع نادي B_FIT لتقديم خبراتنا في الطب الرياضي والوقاية داخل بيئة رياضية متميزة.
هدفنا هو دعم الأعضاء في الوقاية من الإصابات وتحقيق أقصى استفادة من ممارستهم للرياضة عبر حلول طبية متكاملة".
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين لتعزيز ثقافة الوقاية ودمج الطب الرياضي باللياقة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتشجيع نمط حياة صحي.