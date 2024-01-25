أمانة الطائف تطلق مبادرة "تطوعك امتثال" لحث ملاك المباني على معالجة التشوهات البصرية

أطلقت أمانة الطائف مبادرة تطوعية للمساهمة في حث ملاك المباني لمعالجة التشوهات البصرية المخالفة، واستخراج شهادة امتثال المباني، وذلك بعنوان "تطوعك امتثال"، حيث تستهدف المبادرة إشراك ملاك المباني والمحلات التجارية في رصد مخالفات الامتثال في المبنى أو المحل التجاري.
وتفصيلاً، تؤكد المبادرة على أهمية العمل على تعديل الملاحظات مع عدم الحاجة لاستخراج تصاريح للمعالجة وتصويرها قبل وبعد وإرسالها إلى الواتس آب رقم ٠١٢٧٤٢٦٥٤٩، ومتابعة تصوير أعمال الإزالة والمعالجة للتشوهات البصرية وإرسالها إلى الواتس آب المذكور، مع إرفاق اسم المتطوع رباعياً ورقم سجله المدني وجواله، وتشمل المباني الواقعة ضمن الطرق المستهدفة في المرحلة الأولى.
ونفذت الأمانة حملة توعوية استباقية لتعريف أصحاب المباني بأهمية إصدار شهادة الامتثال قبل انتهاء الفترة التصحيحية، بمحافظة الطائف سعياً لتوفير بيئة عمرانية آمنة تضمن تحقيق متطلبات السلامة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، حيث إن إصدار شهادة الامتثال تأتي تماشياً مع القرار الوزاري الهادف إلى معالجة 28 عنصراً يلامس حياة السكان، وتتضمن ثلاثة تصنيفات هي الموقع العام، ومعالجة التشوه البصري، وتصميم المبنى.
وحددت الأمانة مميزات للمشاركين في المبادرة، حيث يتسلم المتطوع المشارك شهادة شكر من الأمانة، إضافة إلى تسجيل ساعات تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، كما سيحظى المتطوع بتكريم من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، والمهندس عبدالله بن خميس الزايدي أمين الطائف.
وأوضحت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف أن هذه المبادرة تأتي مواكبة لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز امتثال ملاك المباني لإصدار شهادة الامتثال واستيفاء متطلبات الحصول عليها، وذلك عبر خلو المباني من المخالفات التي تشمل العديد من الملاحظات ومنها عدم تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وعدم توفير ممر الوصول الجانبي أمام المنحدر الخاص لذوي الإعاقة للمباني التجارية، ووجود وحدات تكييف منفصلة في كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
وكذلك تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى، ووجود تمديدات (كهربائية – صحية – ميكانيكية) ظاهرة في كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، إضافة إلى وجود حواجز مشوهة (أشاير/حديد شينكو) على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، ووجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة جهة الشارع التجاري، ووجود ملصقات أو لوحات إعلانية قديمة أو متهالكة على واجهة المبنى، بالإضافة إلى وجود كتابات مخالفة على كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووجود تشققات أو تلف (دهانات، تكسيات) أو صدأ على المواد المعدنية في كامل واجهة المبنى بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع.
وتسهم المبادرة التطوعية في تفاعل ملاك المباني مع توجه الوزارة لتحسين المشهد ٧خ٨الحضري، ومعالجة عناصر التشوه في المباني ومنها خلو المباني من وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة، ووجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووجود مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، ووضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من 2 متر، وكذلك عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية، ووجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، إضافة إلى وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.