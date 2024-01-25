أمانة الطائف تطلق مبادرة "تطوعك امتثال" لحث ملاك المباني على معالجة التشوهات البصرية

وتسهم المبادرة التطوعية في تفاعل ملاك المباني مع توجه الوزارة لتحسين المشهد ٧خ٨الحضري، ومعالجة عناصر التشوه في المباني ومنها خلو المباني من وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة، ووجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووجود مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، ووضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من 2 متر، وكذلك عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية، ووجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، إضافة إلى وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.