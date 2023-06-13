هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق مشروعاً عملاقاً للرقابة والرصد باستخدام أكثر من 40 طائرة دون طيار

كما يسهّل التحكم عن بعد في هذه الطائرات صغيرة الحجم من ذهابها إلى أماكن قد يصعب الوصول إليها بالوسائل المعتادة والتقليدية، وهو ما يساهم في حماية البشر من مخاطر متعددة ويمكّن العلماء والباحثون من تسجيل ملاحظات واكتشافات جديدة، إذ تستخدم الدرون في دراسة حركة أسراب الأسماك في المحيطات، والتي يدرسها العلماء باستخدام طائرة ترصد حركة الكائنات البحرية عندما تسبح قرب سطح المياه، وهو ما يساهم أيضاً في حماية السواحل من هجوم أسماك القرش، فيما تقوم أنواع أخرى من الدرون بالغوص في أعماق البحار، وقد مكّن استخدامها كذلك من اكتشاف فصائل جديدة غير معروفة سابقًا من البطاريق المنعزلة في القطب الجنوبي.