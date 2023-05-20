تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تصل لـ 20 مليون ريال

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم، والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.