محليات

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تصل لـ 20 مليون ريال

عدد المتبرعين بلغ 115 ألف شخص للتخفيف من المعاناة الإنسانية للأشقاء
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تصل لـ 20 مليون ريال
سبق
سبق

بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" 20.003.716 ريالاً حالياً، بإجمالي 115196 متبرعاً.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم، والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.

منصة ساهم
الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني

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