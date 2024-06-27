القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.