ينتحر ليفرّ.."صورة واضحة عن التنمر" ترسمها مختصة: هؤلاء الأكثر عرضة

وقدمت استشارية الطب النفسية للطفل والمراهق، نصائح وإرشادات تسهم في مواجهة مشكلة التنمر، ومن ذلك، تجنب مشاهدة أعمال العنف في التلفاز وغيره، وزيادة التوعية عن التنمر في سن المراهقة، وعدم التسامح أكثر من اللازم مع التصرفات العدوانية، وعدم اللجوء إلى العقاب البدني، بالإضافة إلى زيادة وعي ولي الأمر ببعض المؤشرات الدالة على إمكانية حدوث تنمر التي يجب أن ننتبه لها مثل تغيير مجموعة الأصدقاء التي كان ينتمي إليها، وتغير المزاج، أو أن يصبح الطفل أو المراهق عنيفاً أو منسحباً، وقد يرفض أو يبدي عدم رغبة في الذهاب إلى المدرسة.