الفضلي يتسلم شهادة خلوّ المملكة من مرض طاعون الخيل الأفريقي الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

ويشكل هذا الاعتماد الرسمي من المنظمة لخلو المملكة من هذا المرض ممكنًا مهمًّا في إطار المستهدفات الوطنية لتطوير القطاع البيطري وتحقيق التميز في جميع المجالات المتعلقة بالصحة الحيوانية، وضمان سلامة الثروة الحيوانية، ودعم المنافسات المهمة التي تستضيفها المملكة في مجال سباقات الخيل، ويعزز دعم الجهود المستمرة نحو رفع المعايير وتحقيق التميز في رفع الجاهزية الوطنية، وتطوير المنهجيات والبرامج الخاصة بأعمال الصحة الحيوانية، ورفع تحديث خطط الطوارئ والأدلة القياسية وفق أعلى المعايير الدولية; بما يعكس التزام المملكة بحماية صحة الحيوان والإنسان والحفاظ على الثروة الحيوانية.