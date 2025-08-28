الفضلي يتسلم شهادة خلوّ المملكة من مرض طاعون الخيل الأفريقي الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

تسلّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, بمقر مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم، شهادة خلو المملكة من مرض طاعون الخيل الأفريقي الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وذلك خلال تكريمه الفريق العامل على ملف الخلو من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، بحضور وكيل الوزارة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، والرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي.
وتأتي هذه الشهادة إثر تكلل جهود الفريق العامل بحصول المملكة على الخلو من مرض طاعون الخيل الأفريقي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) وذلك خلال انعقاد أعمال اجتماعات الدورة الثانية والتسعين للجمعية العمومية للمنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفد المملكة ممثلًا برئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الدكتور سند الحربي، وبحضور ممثلين من 182 دولة; إذ اعتمدت المنظمة في هذه الدورة رسميًّا خلو المملكة من مرض طاعون الخيل الأفريقي.
ويشكل هذا الاعتماد الرسمي من المنظمة لخلو المملكة من هذا المرض ممكنًا مهمًّا في إطار المستهدفات الوطنية لتطوير القطاع البيطري وتحقيق التميز في جميع المجالات المتعلقة بالصحة الحيوانية، وضمان سلامة الثروة الحيوانية، ودعم المنافسات المهمة التي تستضيفها المملكة في مجال سباقات الخيل، ويعزز دعم الجهود المستمرة نحو رفع المعايير وتحقيق التميز في رفع الجاهزية الوطنية، وتطوير المنهجيات والبرامج الخاصة بأعمال الصحة الحيوانية، ورفع تحديث خطط الطوارئ والأدلة القياسية وفق أعلى المعايير الدولية; بما يعكس التزام المملكة بحماية صحة الحيوان والإنسان والحفاظ على الثروة الحيوانية.