من ميادين القتال إلى قاعات التدريب.. قصة مُلهمة لضابط تستعرضها "الدفاع"

وبعد أن أنهى مهماته في الحد الجنوبي، عاد الضابط ليقدّم خدمات من نوعٍ آخر، حيث تولى تدريب زملائه الضباط على اللغة الفرنسية في قيادة معهد اللغات، والذي يقدّم التدريب على أربع لغات: الإنجليزية والفرنسية والفارسية والعبرية، وأسهمت جهوده في تعزيز قدرات الضباط وتمكينهم من التواصل بشكلٍ أفضل خلال مهماتهم الدولية، والتعاون المشترك مع القوات الصديقة.