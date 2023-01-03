استمرت 13 ساعة.. جراحة ناجحة تُنهي معاناة مريضة مع تشوه في العمود الفقري
تَمكن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة الدكتور شاكر الشهري، استشاري جراحات العمود الفقري المعقدة والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الرابع من العمر تعاني من آلام مزمنة بأسفل الظهر مع تنميل بالأطراف السفلية.
شارك بالفريق الطبي كل من الدكتور عبدالله قداح استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور جهاد محسن استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور إسماعيل البشري طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب.
وكانت المريضة قد راجعت عيادات جراحة العمود الفقري بالمستشفى، وتم عمل الفحوصات اللازمة، وتشخيص حالتها (بمتلازمة الظهر المسطح) التي تؤدي لتشوه بالعمود الفقري يتلاشى فيه الانحناء الطبيعي للعمود الفقري.
وأجريت للمريضة عملية تثبيت وتصحيح كامل لفقرات العمود الفقري من الفقرة الصدرية العاشرة، وصولًا إلى الحوض، وتم استعادة الانحناء الطبيعي للعمود الفقري باستحداث كسر طبي في الفقرة القطنية الثالثة في عملية استغرقت (13 ساعة). وتم استخدام جهاز الملاحة العصبية في تثبيت الفقرات لضمان عدم التأثير على الأعصاب.
وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية بصحة جيدة ولله الحمد.