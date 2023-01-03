استمرت 13 ساعة.. جراحة ناجحة تُنهي معاناة مريضة مع تشوه في العمود الفقري

وأجريت للمريضة عملية تثبيت وتصحيح كامل لفقرات العمود الفقري من الفقرة الصدرية العاشرة، وصولًا إلى الحوض، وتم استعادة الانحناء الطبيعي للعمود الفقري باستحداث كسر طبي في الفقرة القطنية الثالثة في عملية استغرقت (13 ساعة). وتم استخدام جهاز الملاحة العصبية في تثبيت الفقرات لضمان عدم التأثير على الأعصاب.