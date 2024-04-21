لا تنخدع بكذب الدعاية وتشتري الكبسولة.. "الخضيري": هذا ما تحتاج إليه لنزول الوزن

دعا أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم الانخداع بالدعاية الكاذبة، مشيراً إلى أن من وسائل الدعاية الكاذبة غير الصحيحة وغير الدقيقة، قولهم "هذه الكبسولة تنزل الوزن" أو "هذا الشراب ينزل الوزن".