لا تنخدع بكذب الدعاية وتشتري الكبسولة.. "الخضيري": هذا ما تحتاج إليه لنزول الوزن

دعا أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم الانخداع بالدعاية الكاذبة، مشيراً إلى أن من وسائل الدعاية الكاذبة غير الصحيحة وغير الدقيقة، قولهم "هذه الكبسولة تنزل الوزن" أو "هذا الشراب ينزل الوزن".
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لا تشترِ كبسولة شاي أخضر، فالشاي الأخضر وبعض الأعشاب محفزات وداعمة لنزول الوزن، لكن الكبسولات لا تنزل الوزن".
وأضاف: "نزول الوزن يحتاج إلى حمية ضد المعجنات والمخبوزات والحلويات والسكريات، والحمية تحتاج إلى نظام غذائي ورياضة ومشي وتقليل السعرات الحرارية، ومعها الشاي الأخضر أو بعض الأعشاب الطبيعية الموثوقة".