بمناسبة اليوم الوطني 93.. محافظ شرورة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي

رفع محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، أغلى التهاني للقيادة الرشيدة وولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وللشعب السعودي العظيم، وللوطن الغالي، بمناسبة اليوم المجيد يوم الوطن العظيم 93.