"أسعد لحظات المقيمين في 2023".. لمّ الشمل وبر الوالدين بالحج في الصدارة

في جولة استطلاعية قامت بها "سبق" اليوم الثلاثاء على عدد من المحال التجارية في محافظة الأفلاج لرصد آراء المقيمين حول أسعد اللحظات التي لا تزال في ذاكرتهم عن عام 2023 الماضي؛ كان أبرز هذه الذكريات لمّ الشمل بين المقيم وأسرته بقدومهم زيارة للمملكة وبر الوالدين بأداء فريضة الحج.
وتحدّث المقيم "صالح": "من الذكريات السعيدة التي لا تزال بذاكرتي لعام 2023، أنني تلقيت اتصالًا بقدوم والدتي إلى المملكة واستقبالها لبِرها بأداء فريضة الحج"، أما المقيم "أشرف" فقال: "الذكريات السعيدة لي في العام الماضي هو قدوم زوجتي وأبنائي للمملكة زيارة وقضاؤهم فترة زمنية معي في الأفلاج وقضاء وقتي بعد العمل معهم".
وأكد العديد من المقيمين العرب والآسيويين أن أعظم ذكريات السعادة لهم في عام 2023؛ كانت بر الوالدين ومرافقتهم لأداء فريضة الحج والعمرة، بالإضافة إلى لمّ الشمل مع عائلاتهم؛ فيما تباينت بعض الآراء حول سعادتهم بقدوم مواليد وإكمال نصف الدين بالزواج.