"أسعد لحظات المقيمين في 2023".. لمّ الشمل وبر الوالدين بالحج في الصدارة

في جولة استطلاعية قامت بها "سبق" اليوم الثلاثاء على عدد من المحال التجارية في محافظة الأفلاج لرصد آراء المقيمين حول أسعد اللحظات التي لا تزال في ذاكرتهم عن عام 2023 الماضي؛ كان أبرز هذه الذكريات لمّ الشمل بين المقيم وأسرته بقدومهم زيارة للمملكة وبر الوالدين بأداء فريضة الحج.