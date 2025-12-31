رئيس نادي البر التطوعي: مبادرة "جدة تمشي" ترسخ مفهوم "البيئة الإيجابية" وتعزز جهود تحسين جودة الحياة

أكد رئيس نادي البر التطوعي عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة أن انطلاق النسخة الشتوية من مبادرة "جدة تمشي 2" جاءت ضمن جهود أمانة محافظة جدة لتعزيز جودة الحياة ورفع معدلات النشاط البدني وتشجيع أنماط الحياة الصحية، بالتعاون مع وزارتي الرياضة والصحة.
وأضاف: "إن هذه المبادرة التي تمتد على مدى أربعة أسابيع تعكس حجم الجهود المبذولة لتجسيد أهداف برنامج جودة الحياة التي برز من بينها تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية وتحقيق التميز في الرياضات الإقليمية والدولية من خلال احتضان المواهب واستضافة مختلف الفعاليات الرياضية".
وقال أبو ملحة: "لقد جاءت هذه النسخة امتداداً للنسخة الأولى من هذه الفعالية ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والبيئية التي تستهدف تهيئة البيئة المستدامة التي تسهم في دعم الأنشطة المجتمعية وتعزز مسارات التفاعل بين مختلف الفئات المجتمعية بما يجسد حجم الجهود المبذولة لبناء مجتمع حيوي يعكس طموحات رؤية المملكة 2030".
وأوضح أبو ملحة إن جمعية البر بجدة لا تألو جهداً لترسيخ هذه التوجهات الإيجابية من خلال حزمة من الفعاليات التي تنفذها الجمعية ممثلة بإدارة التطوع، منها العديد من فعاليات المشي التي تستهدف تعزيز الصحة العامة، وفعاليات التشجير التي تستهدف إثراء الغطاء النباتي والحفاظ على استدامة المنظومة البيئية وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي خاصة التطوع الاحترافي، الذي تحرص الجمعية على زيادة أعداد المسجلين فيه، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في هذا الجانب.. وبما يساهم في بناء مجتمع حيوي يجسد طموحات الوطن ويرسم أبعاد مستقبله المزدهر".
وأكد رئيس نادي البر التطوعي: "إن هذه المبادرات الحيوية تساهم بفاعلية في إعلاء قيمة أهداف برنامج جودة الحياة الذي يلامس مختلف القطاعات، من خلال تركيزه على تهيئة البيئة الملائمة لاستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية والترفيهية".
وخلص أبو ملحة الى القول: "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص الشكر لأمانة محافظة جدة على جهودها الملموسة لتعزيز التنمية الحضرية وتوسيع المساحات الخضراء ودعم مختلف الأنشطة المجتمعية، وعلى مبادراتها البيئية المتنوعة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاندماج المجتمعي والتي استحقت من خلالها عن جدارة حصولها على الجائزة الأولى إقليمياً في الأثر المجتمعي عن مشروع حديقة الأمير ماجد، التي نظمتها مؤخراً بأبو ظبي شركة "لاند سكيب الشرق الأوسط"، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لمعماريي البيئة والجمعية السعودية لعمارة البيئة، بهدف تكريم المشاريع المعززة لجودة الحياة وتطوير المساحات العامة".