وزارة البلديات والإسكان تُصدر اشتراطات شاملة لتنظيم قطاع المطابخ المركزية

وأكّدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المطابخ المركزية، حيث تضمنت معايير دقيقة تشمل متطلبات الترخيص واختيار المواقع ضمن الاستخدامات المعتمدة وبالمساحات المحددة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وفق كود البناء السعودي، وتوفير عدد كافٍ من مواقف المركبات.