مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يبدأ في إجراء عمليات علاج إضطرابات النوم والشخير

بدأ مركز علاج اضطرابات النوم، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، في إجراء عمليات اضطرابات النوم والشخير، واختبارات محاكاة النوم لتحديد موضع الشخير المزمن والتخلص منه، إضافة إلى تقديم رعاية صحية متقدمة في كافة تخصصات اضطرابات النوم.
وقال د. صالح الغامدي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والعنق بالروبوت الجراحي، أن المركز يقوم بإجراء عمليات متنوعة كجراحات الوجه والفكين، ومتابعة المريض بالعناية المركزة، إضافة إلى استخدام الروبوت الجراحي لحالات اختناق الليل، وعمليات ترهل سقف الحلق وقاع اللسان والحنجره، وهي تدخلات طبية تُجرى فقط في المراكز الطبية العالمية المرموقة، مؤكداً على أن المركز يملك إمكانيات تضاهي أفضل المراكز المتخصصة في العالم بأمريكا وأوروبا.
وأضاف د. الغامدي الحاصل على البورد الأمريكي أن هذه الإجراءات الطبية تُجرى على يد كفاءات طبية تتميز بالتأهيل والتمرس، وباستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية عالية الدقة، التي تتيح اكتشاف الحالات مبكراً وعلاجها، ويتميز المركز أيضاً بأنه يضم أحدث معمل مجهز، بآخر ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة على مستوى العالم لمعالجة اضطرابات النوم.
وأوضح أن المركز يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية للمراجعين من كافة الفئات العمرية، الذين يعانون من اضطرابات النوم، والنعاس المستمرّ أثناء النهار واعتلال المزاج وتغير الساعة البيولوجية، وأيضاً الذين يعانون من اضطرابات العمل، أو تدهور أداء وظيفة الإدراك والذاكرة والتركيز، والانقطاعات التنفسية والأرق والشخير بصوت مرتفع، والصداع الصباحي.
كما أن المركز ينفرد أيضاً بتركيب أجهزة فموية لاضطرابات النوم، ويقوم بزراعة أجهزة تحت الجلد للتحكم في انقطاعات النوم الانسدادية في بعض الحالات الخاصة الحرجة، باستخدام أجهزة التخدير اللطيف لحالات الشخير، فضلاً عن علاج الشخير الناتج عن ارتخاء سقف الحلق بأحدث الطرق دون تدخل جراحي، وأيضاً استخدام الخيوط الطبية لشد الجهاز العلوي التنفسي، لبعض مرضى الخناق الليلي، وكذلك إجراء عمليات إعادة تموضع سقف الحلق دون قطع جراحي.
هذا ويعد مركز علاج اضطرابات النوم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، من أحدث وأفضل المراكز المتخصصة والنوعية على مستوى الشرق الأوسط، حيث أنه يقدم رعاية صحية متقدمه تشتمل على كافة التخصصات، ويوفر خيارات علاجية متنوعة جراحية وغير جراحية، وقد نجح المركز في غضون أسابيع من بدء التشغيل في إنهاء معاناة العديد من الحالات.