مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يبدأ في إجراء عمليات علاج إضطرابات النوم والشخير

كما أن المركز ينفرد أيضاً بتركيب أجهزة فموية لاضطرابات النوم، ويقوم بزراعة أجهزة تحت الجلد للتحكم في انقطاعات النوم الانسدادية في بعض الحالات الخاصة الحرجة، باستخدام أجهزة التخدير اللطيف لحالات الشخير، فضلاً عن علاج الشخير الناتج عن ارتخاء سقف الحلق بأحدث الطرق دون تدخل جراحي، وأيضاً استخدام الخيوط الطبية لشد الجهاز العلوي التنفسي، لبعض مرضى الخناق الليلي، وكذلك إجراء عمليات إعادة تموضع سقف الحلق دون قطع جراحي.