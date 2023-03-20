500 طالب.. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة حفاظ الحرمين بمعهد الحرم المكي

انطلقت اليوم التصفيات الأولية لطلاب معهد الحرم المكي الشريف للمشاركة في مسابقة حفاظ الحرمين في دورتها الثانية، التي تنظمها إدارة معهد الحرم المكي الشريف، برعاية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .
وأوضح مدير شؤون الطلاب الشيخ أحمد بن حسين باعيسى أن المتقدمين للمسابقة في دورتها الحالية تجاوز (٥٠٠) طالب.
وأشار إلى أن المسابقة تتكون من ثلاثة مسارات: مسار القرآن الكريم بثلاثة فروع، ومسار السنة النبوية بأربعة فروع، ومسار المتون العلمية بأربعة فروع.