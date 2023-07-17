هلال محرم.. أحد المترائين شاهده في تمير ولم يُرَ في سدير.. و"المنيع" يؤكد غروبه قبل الشمس

وعلمت "سبق" أن لجان الترائي قامت بترائي هلال محرم مغرب الاثنين، وتم رؤيته من أحد المترائين في مرصد تمير، بينما لم يتمكن أي أحد آخر من مشاهدته في مرصد سدير، بمن فيهم المترائي والفلكي عبدالله الخضيري؛ وذلك بسبب كثافة الغيوم؛ إذ دخلت الشمس قبل الغروب في الغيوم، ولم يستطع المتراؤون مشاهدة الشمس وقت الغروب، فضلاً عن أن يشاهدوا الهلال.