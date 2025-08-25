جامعة سطام تستقبل طلابها للعام الجامعي الجديد 1447هـ وسط منظومة تعليمية متكاملة

وفي إطار الخدمات المقدمة للطلاب، أعلنت عمادة شؤون الطلاب بدء التسجيل الإلكتروني للسكن الطلابي للفصل الدراسي الأول 1447هـ عبر بوابة الخدمات الأكاديمية، مع توفير الدعم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والاجتماعي عبر العيادة الافتراضية وبرامج مثل "اسألني" و"الصديق المرشد". كما أطلقت عمادة القبول والتسجيل ووحدة الإرشاد الأكاديمي برامج توجيهية لتعريف الطلاب بالأنظمة والخدمات الجامعية، فيما عززت الأنشطة اللامنهجية عبر منظومة متنوعة من الأندية الطلابية، من بينها نادي الابتكار ونادي إثراء الإعلامي ونادي إحسان التطوعي ونادي الجوالة، إضافة إلى بوابة "نشاطي" الرقمية التي تتيح للطلاب الانضمام بسهولة إلى الأنشطة والفعاليات.