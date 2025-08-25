جامعة سطام تستقبل طلابها للعام الجامعي الجديد 1447هـ وسط منظومة تعليمية متكاملة

استقبلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، أمس الأحد، طلابها وطالباتها في مختلف كلياتها وفروعها مع انطلاق العام الجامعي 1447هـ، وسط منظومة متكاملة من التجهيزات الأكاديمية والتقنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيئة التعليمية والخدمات المساندة.
وشملت استعدادات الجامعة تحديث البنية الأكاديمية والإدارية، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم منظومتي القبول والتسجيل، إضافةً إلى تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الحديثة والمختبرات المركزية المزودة بأحدث الأجهزة العلمية. كما جرى تعزيز المكتبة المركزية ومركز المحاكاة السريرية، إلى جانب تطوير مركز المحتوى الرقمي واستوديو الإنتاج الرقمي بما يضمن انطلاق العملية التعليمية بسلاسة منذ اليوم الأول.
ورحّب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم بجميع طلاب وطالبات الجامعة، لا سيما المستجدين، مشددًا على أهمية الاجتهاد والمثابرة منذ البداية، ومؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة تُعد جيلاً قادرًا على الإسهام الفعّال في خدمة الدين والوطن.
وفي إطار الخدمات المقدمة للطلاب، أعلنت عمادة شؤون الطلاب بدء التسجيل الإلكتروني للسكن الطلابي للفصل الدراسي الأول 1447هـ عبر بوابة الخدمات الأكاديمية، مع توفير الدعم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والاجتماعي عبر العيادة الافتراضية وبرامج مثل "اسألني" و"الصديق المرشد". كما أطلقت عمادة القبول والتسجيل ووحدة الإرشاد الأكاديمي برامج توجيهية لتعريف الطلاب بالأنظمة والخدمات الجامعية، فيما عززت الأنشطة اللامنهجية عبر منظومة متنوعة من الأندية الطلابية، من بينها نادي الابتكار ونادي إثراء الإعلامي ونادي إحسان التطوعي ونادي الجوالة، إضافة إلى بوابة "نشاطي" الرقمية التي تتيح للطلاب الانضمام بسهولة إلى الأنشطة والفعاليات.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أنجزت الجامعة أكثر من 4500 مقرر إلكتروني ضمن مسارات التعلم المرن، وطورت منصات رقمية مثل "تقارير" و"MyPSAU" لتحسين كفاءة التجربة الجامعية. وقد حققت الجامعة نسبة 82.85% في مؤشر التحول الرقمي لعام 2024، مما أهلها للحصول على فئة "التميز" في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي.
يُذكر أن الجامعة تواصل جهودها لتعزيز بنيتها الأكاديمية والبحثية، مستهدفةً تحقيق الريادة على مستوى الجامعات السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.