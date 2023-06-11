"الجهني" يُحذِّر من الحملات الوهمية مؤكدًا: الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات بشكل غير إيجابي

أكد رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد"، الدكتور ساعد الجهني، أن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على الحج بشكل سلبي.
وذكر الدكتور ساعد أنه في موسم حج ١٤٤٤هـ تم التصريح لـ177 شركة لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي مدن السعودية كافة، وبإمكان المواطنين والمقيمين، ممن تنطبق عليهم شروط الحج، التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، أو تطبيق نسك. وقد بدأ التسجيل منذ ستة أشهر، وتم الإعلان عنها في حينه. وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتجه إليها الراغب في أداء فريضة الحج، سواء من المواطنين أو المقيمين من داخل السعودية.
وحول سؤاله عن كيفية معرفة حملات الحج الوهمية قال الدكتور ساعد الجهني، رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد": الحملات الوهمية لها وسائلها التي توهم الراغبين في الحج بأنها حملات نظامية، بينما هي في الأصل وهمية، وهدفها جمع الأموال فقط، والنصب والاحتيال، وتنشط غالبًا قبل الحج بأشهر. وهناك حملات غير نظامية، يقوم عليها أشخاص معتدون على الأنظمة، يقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح. وهذا يُعتبر مخالفًا للأنظمة والقوانين.