"الجهني" يُحذِّر من الحملات الوهمية مؤكدًا: الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات بشكل غير إيجابي

وذكر الدكتور ساعد أنه في موسم حج ١٤٤٤هـ تم التصريح لـ177 شركة لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي مدن السعودية كافة، وبإمكان المواطنين والمقيمين، ممن تنطبق عليهم شروط الحج، التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، أو تطبيق نسك. وقد بدأ التسجيل منذ ستة أشهر، وتم الإعلان عنها في حينه. وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتجه إليها الراغب في أداء فريضة الحج، سواء من المواطنين أو المقيمين من داخل السعودية.