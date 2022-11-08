35 مئوية.. الأحساء والخرج أعلى حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء والخرج سجّلتا 35 درجة مئوية، تليهما مكة المكرّمة والرياض وجازان ووادي الدواسر والقنفذة 34 درجة مئوية، وكل من جدة وشرورة 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ 11 درجة، ثم أبها وتبوك وحائل 12 مئوية، وكل من عرعر ورفحاء 13 درجة.
وسجّلت أبها والأحساء والرياض والباحة والطائف والقريات والمجمعة أعلى رطوبة 95% و90%.