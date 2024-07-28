إعفاء مسؤول كبير ومديرين بالكهرباء بعد انقطاع التيار في شرورة.. وإجراءات تصحيحية عاجلة

وإلحاقاً لبيان الشركة الصادر يوم الأحد 8 محرم 1446هـ، الموافق 14 يوليو 2024م، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً طارئاً للوقوف على نتائج التحقيق، الذي تم بإشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وبالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة، حيث تضمنت نتائج التحقيق تحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى الانقطاع الشامل، وأوجه التقصير والإهمال التي أدت إلى ذلك، والتي كان أبرزها حدوث عطل في أحد القواطع نتيجة لعدم تنفيذ الصيانة اللازمة له، وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب مما أدى إلى اتساع الأثر وصولاً إلى الانقطاع الشامل للخدمة الكهربائية، الأمر الذي نتج عنه إخفاق الشركة في تقديم الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين في محافظة شرورة بكفاءة وموثوقية.