قولًا واحدًا بالتجربة والبحث العلمي.. "الأحيدب": المبيدات الحشرية لا تقتل العقارب والثعابين

ويستشهد "الأحيدب" بتجاربه العلمية المعملية، ويقول: "فيما يخصُّ تجاربي على العقارب والمبيدات فقد اخترت أنواعًا من أقوى المبيدات الشهيرة، وقمت بوضع أربعة أحواض فيها خليط من أخطر نوعين من العقارب في الجزيرة العربية، وتحتها تراب صحراوي، وفي الحوض الأول قمت برشّ المبيدات مباشرة على العقارب وتركتها 48 ساعة، وفي الثاني قمت برشّ التراب ثم وضعت خليطًا جديدًا من العقارب لمدّة 48 ساعة، وفي الثالث قمت برشّ التراب بالمبيدات وجعلت العقارب تمرّ عليه مرورًا فقط، أما الرابع فهو حوض مرجعي "كنترول" فيه عقارب جديدة في ذات التراب بلا مبيدات، والنتيجة بعد 48 ساعة أنه لم يمت عقرب واحد من أي حوض، بينما أصيبت العقارب المرشوشة وكذا التي بقيت في تراب مرشوش وحتى تلك التي مرت بالتراب المرشوش خلال دقائق، أصيبت بهيجان شديد وحركة دائبة أقواها المرشوشة مباشرة، وأقلّها من مرت بسرعة، والنتيجة أن العقرب لن يموت سواء تم رشه مباشرة أو تم رش "الممر" الذي قد يسلكه ولن يحدث إلا هيجانه في كل الأحوال، لكن ذلك الهيجان خطر جدًّا لو كان في مزرعة أو استراحة؛ لأنه أخرجها وزاد حركتها ونشاطها، أما عدوانية العقرب فدائمة؛ فهي بعكس الثعابين تعتدي وتهاجم، أما الثعبان فيهرب ولا يهاجم إلا دفاعًا عن النفس إذا استثير بالدعس أو اللمس".