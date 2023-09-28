في إطار تسخير إمكاناتها لدعم القطاع.. "تنظيم الإعلام" تشارك في "منتدى الأفلام السعودي"

تشارك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في منتدى الأفلام السعودي الذي يقام في الرياض، على مدار أربعة أيام (1 - 4) من شهر أكتوبر المقبل، في ظل ما تتلقاه صناعة الأفلام من دعم وتمكين في المملكة.