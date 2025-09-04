زادت بين النساء ..الجراح العزي عوامل وراثية واخرى مرضية تقف خلف ارتفاع معدلات السمنة

اكد الدكتور محمد بن يحيى العزي جراح السمنة والحاصل على البورد الامريكي والكندي وزمالة الجراحين بان السمنة في منطقة "جازان " أصبحت ظاهرة مقلقة موضحا بان الإحصائيات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلاتها خصوصاً بين فئتي الشباب والنساء مشيرا بأن ذلك يعود إلى عدة عوامل تتعلق بنمط الحياة والتغذية، وقلة النشاط البدني، إضافةً إلى العوامل الوراثية مبين بأن هناك أدوية معتمدة حديثًا أثبتت فعاليتها بجانب العلاجات الاخرى ومنها الجراحي.
وتفصيلا قال "العزي" بأن السمنة ليست مشكلة جمالية فقط، بل هي مرض مزمن يرتبط بأمراض خطيرة مثل السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، توقف التنفس أثناء النوم، وبعض أنواع السرطان.
كما أنها تؤثر على الصحة النفسية وجودة الحياة مبين بانها اصبحت ظاهرة مقلقة في منطقة جازان لافتاً بان من اهم اسباب انتشارها النمط الغذائي غير الصحي مثل الإكثار من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، والمشروبات الغازية قلة النشاط البدني، بسبب الاعتماد الكبير على السيارات وقلة ممارسة الرياضة العوامل الاجتماعية والنفسية، كالقلق والتوتر، وبعض العادات الثقافية التي تربط الكرم بكثرة الطعام العوامل الوراثية والهرمونية، التي تلعب دورًا لدى بعض المرضى.
وتابع الوقاية تبدأ من التوعية يجب تعزيز ثقافة الغذاء الصحي في المدارس والمنازل، وتشجيع الناس على ممارسة النشاط البدني اليومي كما أن التثقيف الصحي في المراكز والمستشفيات يلعب دورًا كبيرًا، إضافة إلى دور الإعلام والمؤسسات التعليمية.
وقال بان العلاج ينقسم إلى نوعين علاج غير جراحي، ويشمل تعديل نمط الحياة (نظام غذائي صحي + ممارسة الرياضة و العلاج الدوائي، موضحا بأن هناك أدوية معتمدة حديثًا أثبتت فعاليتها بجانب الدعم النفسي والسلوكي مشيرا بان النوع الثاني لعلاج السمنة وهو الخيار الاخير العلاج الجراحي ويُستخدم في حالات السمنة المفرطة أو عند فشل العلاجات الأخرى ومن أشهر عملياته تكميم المعدة (Sleeve Gastrectomy) تحويل المسار (Gastric Bypass) خبير بان هذه العمليات أثبتت فعاليتها في إنقاص الوزن والسيطرة على الأمراض المصاحبة. واضاف ولله الحمد لدينا في جازان مراكز متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وقد حصل بعض هذه المراكز على اعتماد دولي من منظمات مرموقة مثل SRC الأمريكية، ما يدل على التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة وأنا فخور بأنني كنت جزءاً من هذا التطور، حيث أسست وأدرت عدة مراكز ناجحة في هذا المجال داخل المنطقة وختم السمنة ليست قدَرًا بل يمكن الوقاية منها وعلاجها مشيرا يجب عدم التردد لا في طلب الاستشارة الطبية لافتاً بان التغيير يبدأ بخطوة وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت في تقرير لها العام الماضي عن أبرز نتائج تقرير "المحددات الصحية 2024"، حيث بلغت نسبة السمنة بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) 23.1%، بينما يعاني 45.1% من زيادة الوزن كما أظهر التقرير أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال (2-14 سنة) وصلت إلى 14.6%.
وفيما يخص أنماط الحياة، يتعرض 33.5% من السكان للتدخين السلبي، و12.4% يستخدمون أحد أنواع التبغ وأظهرت النتائج أن 84.8% يستهلكون الخضراوات والفواكه يوميًا، لكن فقط 10.2% يستهلكون الحصة الموصى بها.
وكان الدكتور محمد بن يحيى العزي، استشاري جراحة السمنة والمناظير، قد حقق مكانة بارزة في المجال الطبي بعد أن أصبح أول طبيب في المنطقة يحصل على البورد الأمريكي في الجراحة، وكذلك الأول والوحيد الذي يجمع بين البورد الأمريكي والكندي معًا.
كما نال زمالة الكلية الأمريكية للجراحين (FACS) وزمالة الكلية الملكية الكندية للجراحين (FRCS)، ليكون بذلك من أبرز الأسماء التي تجمع هذه المؤهلات المرموقة.
على الصعيد العملي، يعد الدكتور العزي أول جراح سمنة في المنطقة، حيث أجرى أكثر من 3,500 عملية ناجحة لعلاج السمنة، شملت حالات لمرضى تجاوزت أوزانهم 220 كيلوجرامًا.
هذه العمليات ساعدت في تحسين صحة ونوعية حياة شريحة واسعة من المرضى.
كما أسس الدكتور العزي مركزي السمنة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى العميس، وقاد الجهود التي أثمرت عن حصولهما على اعتماد وزارة الصحة كمراكز سمنة معتمدة.
وإضافة إلى ذلك، حصل شخصيًا على اعتماد الـ SRC (Surgical Review Corporation) كـ”جراح سمنة متميز”، وساهم في حصول مستشفى العميس على اعتماد الـ SRC كمركز تميز في جراحة السمنة.
يشير زملاؤه ومرضاه إلى أن ما يميز الدكتور العزي ليس فقط مؤهلاته العلمية وكفاءته الجراحية، بل أيضًا التزامه المستمر بخدمة المرضى وتطوير الخدمات الطبية في المنطقة.