زادت بين النساء ..الجراح العزي عوامل وراثية واخرى مرضية تقف خلف ارتفاع معدلات السمنة

وقد حصل بعض هذه المراكز على اعتماد دولي من منظمات مرموقة مثل SRC الأمريكية، ما يدل على التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة وأنا فخور بأنني كنت جزءاً من هذا التطور، حيث أسست وأدرت عدة مراكز ناجحة في هذا المجال داخل المنطقة وختم السمنة ليست قدَرًا بل يمكن الوقاية منها وعلاجها مشيرا يجب عدم التردد لا في طلب الاستشارة الطبية لافتاً بان التغيير يبدأ بخطوة وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت في تقرير لها العام الماضي عن أبرز نتائج تقرير "المحددات الصحية 2024"، حيث بلغت نسبة السمنة بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) 23.1%، بينما يعاني 45.1% من زيادة الوزن كما أظهر التقرير أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال (2-14 سنة) وصلت إلى 14.6%.