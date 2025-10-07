موسم RSV يبدأ في الأول من أكتوبر: العبء الصحي يتطلب وعيًا واستعدادًا

الدكتورة عبير الصاعدي، استشاري الأمراض الصدرية للأطفال، أكدت أن RSV هو السبب الأبرز لدخول الأطفال إلى المستشفيات خلال فصل الشتاء، حتى بالنسبة للأطفال الأصحاء الذين لم تكن لديهم أي عوامل خطورة مسبقة. وأوضحت أن الأعراض قد تبدأ على شكل نزلة برد عابرة، لكنها تتطور سريعًا إلى صعوبة حادة في التنفس تستدعي التنويم، وقد تصل إلى دخول وحدات العناية المركزة.