أزمة أعلاف "العارضة" تتفاعل.. مواطنون يبحثون عن إجابة.. وشكوى المربين في طريقها للإمارة

وكان مسؤول قد برر أمس في تقرير، نشرته "سبق" بعنوان (في "عارضة جازان".. منع تريلات الأعلاف يرفع الأسعار 30%.. ومطالبات بتدخُّل الوزارة)، القرار بأنه جاء نتيجة لتقديم عدد من مُلاك الماشية شكاوى بسبب تلف الأعلاف في التريلات نتيجة للأمطار؛ ما تسبب في إلحاق ضرر بمواشيهم -على حد قوله- نافيًا أن تكون الأسعار مرتفعة. فيما فنَّد مربو ماشية تلك الادعاءات، موضحين أن الأمطار شهدتها كل المنطقة، ومتسائلين: لماذا المنع فقط في العارضة، وبقرار من الفرع نفسه؟