أزمة أعلاف "العارضة" تتفاعل.. مواطنون يبحثون عن إجابة.. وشكوى المربين في طريقها للإمارة

تفاعل مجددًا ملف ناقلات أعلاف العارضة بمنطقة "جازان"؛ إذ يعتزم مربو ماشية تقديم شكوى جديدة لإمارة المنطقة؛ وذلك بعد قرار فرع وزارة الزراعة بالمحافظة منع ناقلات الأعلاف من البيع يومَي الأربعاء والخميس؛ ما تسبب في أزمة أسعار؛ إذ صعدت بنحو 30% بعد أن أصبح السوق محتكَرًا، على حد قول عدد من المربين.
وبيَّن مواطنون أمس الأحد لـ"سبق" أن المخازن والمحال التي احتكرت السوق في العارضة بعد قرار منع التريلات باعت لهم الأعلاف بـ26 ريالاً، على الرغم من أنه بيع في الوقت نفسه بسوق أحد المسارحة بـ20 ريالاً، بفارق ستة ريالات، مطالبين الجهات ذات العلاقة بسرعة التدخل لإعادة الناقلات للعمل في المحافظة كباقي المحافظات يومَي الأربعاء والخميس؛ لمنع حدوث أزمة أسعار، قد تؤدي إلى تضرُّر صغار المربين.
وعلمت "سبق" أن عددًا من مُربي الماشية في العارضة سيلتقون اليوم الاثنين مسؤولين في فرع الزراعة؛ لتقديم مطالبهم بإعادة الناقلات للعمل، فيما يعتزم آخرون تقديم شكوى لإمارة المنطقة خلال اليومين القادمين.
وكان مسؤول قد برر أمس في تقرير، نشرته "سبق" بعنوان (في "عارضة جازان".. منع تريلات الأعلاف يرفع الأسعار 30%.. ومطالبات بتدخُّل الوزارة)، القرار بأنه جاء نتيجة لتقديم عدد من مُلاك الماشية شكاوى بسبب تلف الأعلاف في التريلات نتيجة للأمطار؛ ما تسبب في إلحاق ضرر بمواشيهم -على حد قوله- نافيًا أن تكون الأسعار مرتفعة. فيما فنَّد مربو ماشية تلك الادعاءات، موضحين أن الأمطار شهدتها كل المنطقة، ومتسائلين: لماذا المنع فقط في العارضة، وبقرار من الفرع نفسه؟
وبينوا أن الأسعار كانت بين 17 و19 ريالاً، مشيرين إلى أن وجود التريلات يومَي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في الأسواق يُحدث حالة من التوازن في الأسعار، ويخلق نوعًا من المنافسة.
وقالوا إنهم حاليا يتوجهون إلى محافظتَي أبو عريش وأحد المسارحة لشراء الأعلاف بأسعار رخيصة ومعقولة من أصحاب التريلات الذين مُنعوا من سوق العارضة بقرار وصفوه بالارتجالي، وغير الموفق، وسيؤدي -بحسب ما ذكروا- إلى حدوث أزمة أعلاف بالمحافظة.
وطالبوا وزارة الزراعة بالتدخل العاجل، والتوجيه بإلغاء قرار منع التريلات من البيع في محافظة "العارضة" يومَي الأربعاء والخميس.