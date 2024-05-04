"غرفة الشرقية" تُطلق "منتدى الاستثمار البيئي 2024".. غدًا الأحد

تنظّم "غرفة الشرقية"، غدًا الأحد، فعاليات منتدى الاستثمار البيئي 2024م، تحت شعار "استعادة واستدامة"، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وبمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ويهدف المنتدى إلى تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشروعات البيئية.
كما يسلّط الضوء على أهمية البيئة والمحافظة عليها، وأثر الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة على قطاع الأعمال.
ويشهد المنتدى مشاركة واسعة لمجموعة كبيرة من المسؤولين والمتخصصين في القطاع البيئي، وكذلك المهتمّون بالشأن الاقتصادي بوجه عام والاستثمار البيئي بوجه خاص.
وتناقش الفعاليات عددًا من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه رواد الأعمال، ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، ويحاول الكشف عن البرامج كافة، الداعمة التي تقدمها الدولة للمشروعات البيئية.