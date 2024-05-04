"غرفة الشرقية" تُطلق "منتدى الاستثمار البيئي 2024".. غدًا الأحد

وتناقش الفعاليات عددًا من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه رواد الأعمال، ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، ويحاول الكشف عن البرامج كافة، الداعمة التي تقدمها الدولة للمشروعات البيئية.