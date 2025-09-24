عبدالعزيز القحطاني: اليوم الوطني شموخ الماضي وإلهام المستقبل عبر بنية تحتية تعزز رؤية 2030

أكد رئيس مجلس إدارة شركة “تساوي” عبدالعزيز فهد القحطاني أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة عظيمة لتجديد العهد والولاء للوطن، والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المملكة على مدى تاريخها المشرق، مشيرًا إلى أن المملكة باتت نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجالات متعددة بفضل القيادة الحكيمة وعزيمة الشعب السعودي.
وأوضح القحطاني أن قطاع البنية التحتية يشهد نقلة نوعية متسقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تمتد من تطوير شبكات الطرق والمواصلات، إلى تعزيز المرافق العامة والطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجعل المملكة إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والعمل.
وأضاف أن البنية التحتية تُعد الركيزة الأساسية لمستقبل واعد، وهي الأساس الذي يُمكّن المملكة من مواصلة نهضتها وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
وبيّن رئيس مجلس إدارة “تساوي” أن الشركة تعمل على تقديم حلول تطويرية متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلية، عبر تقنيات هندسية حديثة ومشاريع حضرية عصرية تُعزز جودة الحياة، وتدعم تنمية المجتمعات بما يتوافق مع تطلعات الأجيال القادمة.
واختتم القحطاني تصريحه بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة العمل والابتكار لدعم مسيرة النهضة الوطنية، معبرًا عن اعتزازه بدور “تساوي” كشريك فاعل في تحقيق التنمية، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة.