عبدالعزيز القحطاني: اليوم الوطني شموخ الماضي وإلهام المستقبل عبر بنية تحتية تعزز رؤية 2030

أكد رئيس مجلس إدارة شركة “تساوي” عبدالعزيز فهد القحطاني أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة عظيمة لتجديد العهد والولاء للوطن، والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المملكة على مدى تاريخها المشرق، مشيرًا إلى أن المملكة باتت نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجالات متعددة بفضل القيادة الحكيمة وعزيمة الشعب السعودي.