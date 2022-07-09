أمانة الرياض تُطلق مبادرة "ثلث الأضحية"

وتتضمّن المبادرة تولي الجمعيّات الخيرية الدور التوعوي والتعريفي للمتبرعين عبر ثلاثة منافذ معتمدة، إلى جانب تجهيز 15 مركبة مبردة لشحن التبرعات بعد استلامها ومطابقة الوزن والإيصال على الشحنات، ووضعها في الصناديق المخصصة لجمعها، لتليها مرحلة نقل الشحنة من المنفذ إلى الثلاجات المجهزة داخل الجمعيات، لتُقطَّع الأضاحي وتُغلَّف وتُخزَّن، ثم تُوصَل إلى الأسر المحتاجة.