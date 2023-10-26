لرفع الجاهزية.. "أمانة الطائف" تكثّف استعداداتها لفرضية الانهيارات الصخرية خلال الحالة المطرية

كما شارك في الاجتماع مختصون من الجهات ذات العلاقة؛ وشملت القطاعات الأمنية والصحية والخدمية من شركاء الأمانة، وتم بحث تفعيل خطة الأمطار والسيول، وتوجيه فِرَق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مدعومةً بفِرَق العمل البلدية الميدانية والمعدات (مضخات، صهاريج، شيولات، قلابات، رافعات)، إضافة إلى فِرَق الدفاع المدني والصحة والآليات والإسعافات، وتنسيق أعمال فِرَق المرور وباقي الجهات المختصة؛ فيما ركز الاجتماع التنسيقي على رفع درجة الاستعداد والتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لتلافي الملاحظات المتوقعة في مثل هذه الحالات.