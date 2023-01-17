معاناة بـ"مبنى مُخيف".. 8 أعوام تَعَثُّر أكَلَ فيها الصدأُ مشروعَ "كلية بنات الدرب"!

ورصدت "سبق"، مبنى كلية العلوم والآداب، وهو واحد من المباني التي لا تزال قيد الإنشاء، وتابعٌ لجامعة جازان، وقد تَوقف العمل به منذ فترة طويلة وتعرض حديده للصدأ؛ مما يفتح تساؤلات حول مصير ذلك المشروع والإجراءات التي ستُتخذ حياله.