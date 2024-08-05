"الزعاق": اليوم آخر شهور القيظ وفي نهايته تبدأ الأجواء بالتحسُّن ليلاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الإثنين غرة شهر صفر، وهو آخر شهور القيظ للسنة الهجرية 1446، وفي نهايته تبدأ الأجواء بالتحسُّن من آخر الليل، وبعد 40 يوماً تبدأ بالتحسُّن من آخر النهار.
وأضاف "الزعاق": "الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية يُسمى شهر صفر؛ لأن الديار كانت تصفر من قاطنيها بسبب البحث عن المعيشة؛ إما غزواً أو كلئاً أي الربيع، ومنه أخذ المثل العربي صفر اليدين؛ أي ما معه شيء".
وأكّد في فيديو على حسابه في "إكس"، أن العرب القدماء كانوا يتشاءمون من شهر صفر، وفي هذا العام 1446هـ؛ نصفه الأول قيظ "المرزم والكليبين"، ونصفه الثاني موسم سهيل، وفي آخر أيامه يبرد آخر الليل".