"الزعاق": اليوم آخر شهور القيظ وفي نهايته تبدأ الأجواء بالتحسُّن ليلاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الإثنين غرة شهر صفر، وهو آخر شهور القيظ للسنة الهجرية 1446، وفي نهايته تبدأ الأجواء بالتحسُّن من آخر الليل، وبعد 40 يوماً تبدأ بالتحسُّن من آخر النهار.