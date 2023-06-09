تناقل واسع لوثائق "ديسكورد" السرية المسربة على تويتر: حزم سعودي في رفض التهديدات

وفي تقرير لقناة "الحرة" نشرته اليوم "9 يونيو 2023": ذكرت فيه أن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت، نقلًا عن وثائق "ديسكورد" السرية المسربة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوح بتغيير جذري في العلاقات السعودية الأمريكية التي استمرت لعقود، مشيرة إلى أن الوثائق السرية التي تنقل عنها صحيفة "واشنطن بوست"، نشرت خلال الأشهر الماضية على تطبيق المراسلة الشهير "ديسكورد" كجزء من تسريب واسع النطاق لمستندات حساسة للغاية تتعلّق بالأمن القومي الأمريكي؛ حيث تتهم السلطات الأمريكية، جاك تيكسيرا، العنصر في الحرس الوطني البالغ 21 عامًا، الذي اعتقل في أبريل الماضي؛ بنشر هذه الوثائق العسكرية السرية على الإنترنت.