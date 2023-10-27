في إطار مساعي جعلها محطة لوجستية عالمية.. الإعلان عن تصاميم توسعة مطار العلا الدولي

وخلال الأعوام الماضية؛ شهد مطار العلا الدولي، عديداً من المشروعات التي تسهم في زيادة الفاعلية لاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات لأهالي العلا وزوّارها، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس من عام 2021، كما زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في الوقت ذاته.