الانقلاب الشتوي يبدأ مساء اليوم.. المسند: أطول ليل وأقصر نهار وشتاء يستمر 89 يومًا

وبيّن المسند أن الشمس تتعامد في هذا التوقيت على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويبلغ طول فصل الشتاء نحو 89 يومًا تقريبًا، لافتًا إلى أن المسافة بين الشمس والأرض في هذا اليوم تقدر بنحو 147,172,000 كيلومتر.