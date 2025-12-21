الانقلاب الشتوي يبدأ مساء اليوم.. المسند: أطول ليل وأقصر نهار وشتاء يستمر 89 يومًا

أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن فصل الشتاء يبدأ مساء اليوم وفق ظاهرة الانقلاب الشتوي الناتجة عن الحركة الظاهرية للشمس، وذلك عند الساعة 06:03 مساءً.
وبيّن المسند أن الشمس تتعامد في هذا التوقيت على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويبلغ طول فصل الشتاء نحو 89 يومًا تقريبًا، لافتًا إلى أن المسافة بين الشمس والأرض في هذا اليوم تقدر بنحو 147,172,000 كيلومتر.
وأشار إلى أن الشمس تكون عند الزوال اليوم في أخفض ارتفاع لها خلال العام، فيما يشهد هذا اليوم أطول ليل وأقصر نهار في السنة.
وأضاف أن نهار اليوم في مدينة الرياض يعد أقصر بنحو ثلاث ساعات وأربع دقائق مقارنة بنهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي، موضحًا أن جميع المواقع الواقعة شمال خط الاستواء تمر خلال هذه الفترة بأقصر نهار سنوي.
وذكر المسند أن مثل هذا اليوم من عام 1993 سجّل درجة حرارة عظمى في مدينة الرياض بلغت 8 درجات مئوية فقط وقت الظهر، في واحدة من أبرد الحالات المسجلة خلال تلك الفترة.