بعد وفاة مواطن سعودي بمستشفى تركي.. "الشهراني": عمليات تطويل القامة يجريها متخصص وبشروط معينة

قال استشاري جراحة العظام بالمملكة، الدكتور عايض الشهراني، إن "عمليات تطويل العظام تعد من العمليات المتعارف عليها طبيًا على مستوى العالم"، محذرًا من أن مثل هذه العمليات "تستوجب اشتراطات معينة تخص المريض، وكذلك يفترض إجراؤها بأيدي مختصين"، يأتي ذلك تعليقًا على خبر حادثة وفاة مواطن سعودي في مستشفى تركي بعد إجراء عملية لتطويل القامة.