فيديو.. "رائد" يتمنى أن يصبح أول طفل يصعد للفضاء ويغرس عَلم السعودية على سطح القمر

شهدت فعاليات معرض الرياض للفضاء، إقبالاً كبيراً من كل الفئات العمرية، خاصة الأطفال الشغوفين بعالم الفضاء، ومن بينهم الطفل رائد الذي يتمنى أن يكون أول طفل يصعد إلى الفضاء، ويغرس عَلم السعودية على سطح القمر.
واستغل رائد الكم الهائل من المعلومات بالمعرض، حيث التجربة الاستكشافية التي تنقل الخيال إلى الواقع وتتيح للصغار والكبار تجارب تقنية ومعرفية تحكي تاريخ الفضاء بتقديم صاروخ ورقي قام بصناعته بنفسه بمكونات بسيطة؛ ليحاكي تجربة إطلاق رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي للفضاء.
وبدأت -قبل قليل- التجارب العملية مع رائدَي الفضاء القرني وبرناوي مع طلاب المدارس في المملكة.
وينفّذ هذه التجارب أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدَي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي، وعلي القرني، في محطة الفضاء الدولية.
وينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية اليوم السبت، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم غد الأحد، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، التي سيتم إجراؤها الإثنين 29 مايو.
ويتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.
وتمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها، (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة بإجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.