فيديو.. "رائد" يتمنى أن يصبح أول طفل يصعد للفضاء ويغرس عَلم السعودية على سطح القمر

شهدت فعاليات معرض الرياض للفضاء، إقبالاً كبيراً من كل الفئات العمرية، خاصة الأطفال الشغوفين بعالم الفضاء، ومن بينهم الطفل رائد الذي يتمنى أن يكون أول طفل يصعد إلى الفضاء، ويغرس عَلم السعودية على سطح القمر.