رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية العمل العربي المشترك من أجل احتواء الخلافات

قال رئيس الوزراء في جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (32) التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في جدة إن "علينا أن نستثمر وجودنا هنا لنعرب عن الترحيب بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خدمة للاستقرار والازدهار في المنطقة، مرحبًا بعودة سوريا الشقيقة إلى مكانها الطبيعي، والتأكيد بأهميتها على طريق إعادة الاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أهمية العمل العربي المشترك من أجل احتواء الخلافات.