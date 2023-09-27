"العبداللطيف" نائباً لرئيس لجنة كود البناء السعودي

اختار أعضاء اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، نائباً لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد (عن بُعد) أمس، بمشاركة أعضاء اللجنة، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
وتم اختيار المهندس عبدالناصر العبداللطيف نائباً للرئيس، من قِبل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 16 عضواً مثّلوا بعض الوزارات الحكومية والجامعات السعودية والهيئات، إضافة إلى القطاع الخاص.
واكتسب المهندس العبداللطيف، الخبرة الكافية فيما يخص كود البناء السعودي بعد تمثيله الهيئة السعودية للمهندسين في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.