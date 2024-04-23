جامعة الملك خالد تستضيف ندوة "عسير منطقة الطهي العالمية"

استضافت جامعة الملك خالد، الاثنين، ندوة تحت عنوان "عسير منطقة الطهي العالمية"، نظّمتها هيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم.
جاء ذلك بالتزامن مع حصد منطقة عسير جائزة الطهي العالمية للعام 2024م، من منظمة الطهي العالمية، بحضور أكثر من 25 خبيرًا ومتخصصًا في مجال الطهي من 15 دولة، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وأكّد "ابن دعجم" الدور الريادي لجامعة الملك خالد، شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا وحيويًّا للعديد من مؤسسات القطاع الخاص والعام.
وأضاف: "بكل فخر جامعة الملك خالد تُعد أول جامعة سعودية توائم استراتيجيتها مع استراتيجية تطوير المنطقة التي جاءت منسجمة مع رؤية السعودية 2030.
وتابع: لذا نجد في كلية السياحة والضيافة نموذجًا فتيًّا في بناء برامج نوعية تمنح درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لتغطي الاحتياجات المستقبلية في مجال السياحة السعودية.
من جانبها قالت عميدة كلية السياحة والضيافة بجامعة الملك خالد الدكتورة رهام مشاط: إن الشراكات الاستراتيجية للكلية تتواءم مع استراتيجية تطوير عسير، وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي حصد نتائجها فوز المنطقة بجائزة الطهي العالمية للعام 2024م، والتي تُعدُّ أول جائزة يمنحها معهد الطهي العالمي لدولة خارج القارة الأوروبية.
وأشارت "مشاط" إلى أن حصول منطقة عسير على هذا المنجز الوطني، يضاعف الدور الريادي المطلوب من كلية السياحة والضيافة في بناء شراكات استراتيجية مستدامة لتوفير فرص العمل وتمكين شباب وشابّات الوطن في المشروعات الابتكارية التي تنعكس على اقتصاديات المنطقة.
وأضافت: أن تكثيف الجهود وتعاون المؤسسات التعليمية بالقطاع العام والخاص، يجدّد المعرفة ويقلّل الفجوة ويصقل المهارة.
يذكر أن ندوة "عسير منطقة الطهي العالمية" والبرامج والفعاليات المصاحبة لها تستمرّ على مدى خمسة أيام بالجامعة.