جامعة الملك خالد تستضيف ندوة "عسير منطقة الطهي العالمية"

جاء ذلك بالتزامن مع حصد منطقة عسير جائزة الطهي العالمية للعام 2024م، من منظمة الطهي العالمية، بحضور أكثر من 25 خبيرًا ومتخصصًا في مجال الطهي من 15 دولة، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.