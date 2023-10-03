جامعيات اختصرن رحلة البحث عن الوظيفة بالاستفادة من "الإرشاد المهني".. هنا التفاصيل

استفادت أعداد كبيرة من الطالبات الجامعيات من برنامج "الإرشاد المهني" في تحديد مستقبلهن الوظيفي بعد رحلة تعلّم مُفعمة بالتجارب، استفدن خلالها من البرنامج الذي ساعدهن على تطوير مهاراتهن وقدراتهن وتمكينهن من التعرف على جدارات ومهارات سوق العمل؛ حيث يهدف البرنامج الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية والأهلية؛ إلى المساهمة مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتمكين الطلاب والخريجين من التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية.