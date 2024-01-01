"ولادة بيشة": جراحة ناجحة تنهي معاناة أربعينية من ورم في الرحم يزن 2 كجم

جدير بالذكر أنه خلال شهر نوفمبر 2023 تم استقبال عدد 3963 مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال 3847 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنوّمين بالمستشفى 428، فيما تم إجراء 255 عملية جراحية، والولادات الطبيعية، والقيصرية 255، وجراحات اليوم الواحد 189، الوصفات الدوائية المصروفة 5412، والفحوصات المخبرية 230547، وبنك الدم الوحدات المتبرع بها 49، وخدمات مقدمة من قسم الأشعة 3212، والطب الاتصالي 1156، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في النمو والسلوك 156.