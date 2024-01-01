"ولادة بيشة": جراحة ناجحة تنهي معاناة أربعينية من ورم في الرحم يزن 2 كجم

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، في إنهاء معاناة سيدة أربعينية مع ورم في الرحم بحجم 2 كجم.
وفي التفاصيل ذكرت "صحة بيشة"، أنه تمت بنجاح عملية جراحية لسيدة تعاني ورماً في الرحم، وبعد فشل كل طرق العلاج غير الجراحية، أُجريت العملية وتكللت جهود الطاقم الطبي بالنجاح، ومتابعة حالتها الصحية إلى أن خرجت من المستشفى بصحة جيدة.
أجرى العملية فريق طبي مكون من: الدكتور إبراهيم طلعت استشاري النساء، والدكتور عبدالله السقاف استشاري الجراحة العامة والمناظير، والدكتورة ريام فيصل أخصائية النساء، والدكتورة رضوى صقر استشارية التخدير.
جدير بالذكر أنه خلال شهر نوفمبر 2023 تم استقبال عدد 3963 مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال 3847 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنوّمين بالمستشفى 428، فيما تم إجراء 255 عملية جراحية، والولادات الطبيعية، والقيصرية 255، وجراحات اليوم الواحد 189، الوصفات الدوائية المصروفة 5412، والفحوصات المخبرية 230547، وبنك الدم الوحدات المتبرع بها 49، وخدمات مقدمة من قسم الأشعة 3212، والطب الاتصالي 1156، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في النمو والسلوك 156.