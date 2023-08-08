محافظ جدة يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية بجامعة المؤسس

ويهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات في المجال لتطبيق التعليم بالمحاكاة العملية، وللإبداع في الأبحاث العلمية للسعي نحو تشخيص مبكر للأمراض المستعصية، إلى جانب تقديم خدمة مجتمعية تشخيصية واستثمارية، حيث يتوقع أن يستفيد منه أكثر من 312 طالباً وطالبة سنوياً لمراحل البكالوريوس والماجستير، بالإضافة للاستفادة البحثية لمجموعة من الباحثين في الجامعة في مجموعة من التخصصات الصحية والتقنية والعلمية من كليات الجامعة المختلفة.