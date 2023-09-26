برامج وأنشطة متنوعة حتى الخميس.. "تعليم النماص" يطلق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

ورفع مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة التعليم صادق التهاني للقياد الرشيدة بمناسبة حلول هذه الذكرى الغالية مثمّناً لأبنائه الطلاب والطالبات وأسرة التعليم ما قدموه ويقدمونه من لوحات وطنية رائعة حكت عن وطن العز وقيادة الشموخ، كما قدّم شكره للجهات المشاركة والمتعاونة على ما قدّموه من جهود سائلا المولى أن يديم على قيادتنا الكريمة ووطننا الغالي وجنودنا البواسل نعمة الخير والفرح والعز والازدهار والرخاء والأمن.