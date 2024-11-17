بعد التطوير.. افتتاح الحركة المرورية على جسر "نمران" في "بيشة"

وأوضحت "هيئة الطرق" أنّه تمّ إنجاز أعمال الصيانة في الجزء العلوي من الجسر، فيما تبقى بعض أعمال الصيانة في الجزء السفلي، مبيِّنة أنّ نسبة الإنجاز في كامل أعمال الصيانة بلغت نحو 74%، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال السفلتة بطول 1064 م3، والدهانات الأرضية بطول 1730م، وما يقارب 865 علامة الأرضية، بالإضافة إلى الاهتزازات التحذيرية.