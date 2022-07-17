خارطة طريق وضعت النقاط على الحروف.. رسالة ولي العهد في خطابه لبناء النهضة والاستقرار

ولأن السعودية تعمل على سياسة متزنة عاقلة تقوم على النأي بالنفس عن التدخل بشؤون الدول شدد على سيادة المملكة، ودعا لعدم التدخل في شؤونها، وهو المسار الذي تسلكه السعودية في تعاملها مع دول المنطقة أو العالم.