خارطة طريق وضعت النقاط على الحروف.. رسالة ولي العهد في خطابه لبناء النهضة والاستقرار

مثّل خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خارطة طريق وخطة شاملة؛ لمواجهة ما يهدد البشرية اليوم من التغير المناخي والبطالة والفقر وسبل توفير الأمن الغذائي والصحي، فجاءت كلمته لتضع النقاط على الحروف، لتصبّ في صالح الإنسان والتنمية؛ لأنهما أساس النهضة والتقدم.
وقد رسم ولي العهد عبر كلمته رؤية المملكة التي تمد يدها للجميع وتدعم ركائز الأمن والاستقرار التام، وتسعى لسياسة متوازنة تقوم على الأمن والسلم الإقليمي بما يحفظ استقلالية رأيها ونبذها لمظاهر الفرقة والتطرّف المدمر للأوطان.
وحملت كلمته الهم الإنساني حول الأوضاع بسوريا وليبيا، كما لم يُغفل سموه الإشارة بفخر لنبل المجتمع السعودي التي لا يفرط بها، فهي جزء من هُويته العربية المتمسك بها.
ولأن السعودية تعمل على سياسة متزنة عاقلة تقوم على النأي بالنفس عن التدخل بشؤون الدول شدد على سيادة المملكة، ودعا لعدم التدخل في شؤونها، وهو المسار الذي تسلكه السعودية في تعاملها مع دول المنطقة أو العالم.
ونوّه الخطاب بأن نهوض المنطقة لا يتحقق إلا من خلال تصفير مشاكلها وأزماتها من خلال حلول سياسية واقعية تعيد الأمن والاستقرار للدول المضطربة، فلا تنمية بشرية واقتصادية إلا بوجود ركيزة الأمن، فالعالم تموج به الاضطرابات والحروب تفتك بالشعوب، وهذا يهدد الإنسان والبيئة الحاضنة له.
ويعد عنصر الأمن من أهم الملفات التي ناقشها ولي العهد؛ فالفوضى خلقت حالة من الدمار والتشريد ومظاهر تشرذم سالت معها الدماء، فالسعودية دولة سلام وشعارها أمن الإنسان وسلامة معيشته، ودائماً ما تسعى لحل أزمات الدول، فدعمت الشعب اليمني الذي يمر بظرف إنساني، ووقفت مع دول أخرى أثناء وباء كورونا.