"الجلاجل" يقف ميدانيًا على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

وشملت جولة الوزير مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ، كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية - اليوم الاثنين -، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات للوقوف بها، فيما تقدم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.