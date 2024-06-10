"الشكرة": تم فرض طوق أمني مُحكم بمداخل المشاعر لمنع المركبات غير المصرح لها

قال متحدث المرور، العقيد منصور الشكرة، إنه تم فرض طوق أمني مُحكم على مداخل المشاعر المقدسة؛ لتنفيذ قرار المنع في سبيل تحقيق سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.
وفي التفاصيل، أوضح العقيد "الشكرة" أنه في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ذي الحجة 1445هـ ستبدأ قوة المنع والتحكم وضبط الدراجات والخطوط، من خلال قيادات قوات أمن الحج لشؤون المرور، بوضع طوق أمني محكم على المشاعر المقدسة؛ لمنع دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرح لها بالدخول.
وأضاف بأنه سيتم إجراء جولات ميدانية للتأكد من خلو المشاعر المقدسة من المركبات غير المصرح لها؛ وذلك في سبيل تحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة الحج.