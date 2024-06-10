"الشكرة": تم فرض طوق أمني مُحكم بمداخل المشاعر لمنع المركبات غير المصرح لها

وفي التفاصيل، أوضح العقيد "الشكرة" أنه في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ذي الحجة 1445هـ ستبدأ قوة المنع والتحكم وضبط الدراجات والخطوط، من خلال قيادات قوات أمن الحج لشؤون المرور، بوضع طوق أمني محكم على المشاعر المقدسة؛ لمنع دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرح لها بالدخول.